Призывы демонстрантов к транспортному хаосу в Гонконге не увенчались успехом

Призывы радикальных демонстрантов в Гонконге к проведению в понедельник всеобщей забастовки, приуроченной к шести месяцам с начала массовых протестов, остались практически незамеченными. Как сообщила газета South China Morning Post, ситуация в городе спокойная, транспортного хаоса не наблюдается, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечено лишь три незначительных инцидента с попытками протестующих бросить посторонние предметы на рельсы наземных линий метро. Однако движение поездов было быстро восстановлено. В ряде районов малочисленные группы демонстрантов в масках раскидали на дорогах мусор, однако подоспевшие полицейские наряды и добровольцы расчистили проезжую часть. Не менее двух правонарушителей были задержаны.

В воскресенье в Гонконге состоялся крупнейший за последние недели митинг, приуроченный к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека. Мероприятие прошло в спокойной атмосфере и обошлось без столкновений и эксцессов. Организаторы шествия из "Гражданского фронта за права человека" утверждают, что оно собрало до 800 тыс. человек, однако полиция приводит цифру 183 тыс.

Полгода назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи склонны продолжать антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако в последние три недели ситуация в городе в целом остается спокойной.

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