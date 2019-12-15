В Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров

15 декабря 2019 10:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли и десятки получили ранения после того, как автобус упал с высоты 500 метров в горах в непальском районе Синдхупалчок, передает газета Himalayan Times со ссылкой на полицию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться.

В настоящее время полиция и местные жители проводят спасательную операцию. Пострадавших доставляют в близлежащие медицинские учреждения.

При этом в полиции района заявили агентству Синьхуа, что двое из пострадавших скончались в больнице. Тем самым, число погибших достигло 14. Также агентство отмечает, что "пострадали около 16 человек". По данным правоохранителей, в автобусе в момент аварии находились по меньшей мере 32 человека.

Водитель автобуса сбежал с места ЧП, его помощник серьезно пострадал.

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