В Дели при обрушении здания погибли пять человек

Пять человек скончались в больнице после обрушения здания на северо-востоке Дели в субботу днем, сообщает газета Times of India, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В больницах остаются восемь пострадавших при инциденте.

Четверо из погибших - студенты, которые находились в учебном центре, на который рухнуло строящееся здание. На момент обрушения в центре находились более десяти студентов и персонал.

Ожидается, что в ближайшее время главный министр Дели Арвинд Кеджривал посетит семьи погибших в результате инцидента.

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