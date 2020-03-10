Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин начал во вторник утром инспекционную поездку в город Ухань (административный центр провинции Хубэй). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в 10:00 по местному времени Си Цзиньпин на самолете прибыл в Ухань. Он ознакомится с принимаемыми там мерами по борьбе с коронавирусом нового типа, а также пообщается с врачами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, социальными работниками, полицейскими, добровольцами, пациентами и простыми жителями, отмечается в репортаже.​​​​​

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.