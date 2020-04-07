На Вануату обрушился циклон "Гарольд"

Тропический циклон "Гарольд", обрушившийся на острова Вануату, принес масштабные разрушения и нарушил связь между регионами страны. Об этом во вторник сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, из-за циклона связь с большей частью островных регионов Вануату оказалась разорвана. Поступают сообщения о значительных разрушениях в ряде северных островов государства, причиненных ветром, скорость которого в пределах циклона достигает 65 м/с. Ураганный ветер и проливные дожди повредили автодороги и городские коммуникации в столице - городе Порт-Вила, где в данный момент полностью отключено электричество, наблюдается нехватка пресной воды и мест для укрытия от непогоды.

Ожидается, что кабинет министров Вануату соберется сегодня вечером на экстренное заседание, в ходе которого будет принято решение о дальнейших шагах правительства и рассмотрена возможность обращения за международной помощью.

Ожидается, что циклон покинет страну к середине недели и двинется по направлению к Фиджи.