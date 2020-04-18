МВФ выделит Кот-д'Ивуару почти $900 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Кот-д'Ивуара о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $886,2 млн для борьбы с последствиями, вызванными пандемией коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что пандемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) окажет существенное негативное воздействие на экономику Кот-д'Ивуара <...>. Власти [республики] оперативно приняли строгие меры по сдерживанию [распространения коронавируса], которые тоже повлияют на экономическую активность", - указывается в документе.

В заявлении МВФ подчеркивается, что поддержка фонда, осуществляемая с помощью механизма ускоренного кредитования, поможет восполнить финансовую брешь и активизировать льготное финансирование.

Отмечается, что власти государства представили план на 1,5% от ВВП на 2020 год по восстановлению экономики, направленный на поддержку доходов наиболее уязвимых слоев населения.

По последним данным, в Кот-д'Ивуаре отмечено наибольшее число инфицированных среди стран Западной Африки - 688 человек, шестеро умерли.