Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Первый иранский танкер, перевозящий топливо, достиг берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о судне "Fortune", которое вышло из иранского порта Шахид-Раджаи 72 дня назад. Отмечается, что в ближайшие дни в южноамериканскую страну должны прибыть еще четыре иранских танкера с топливом.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило, что первый из пяти иранских танкеров приблизился в субботу к территориальным водам Венесуэлы.

17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства".