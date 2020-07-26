В Марокко закрывают въезды и выезды из восьми городов в связи с ростом числа заразившихся

Власти Марокко приняли решение закрыть, начиная с 27 июля, въезды и выезды из восьми городов страны в связи со значительным ростом числа заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом говорится в обнародованном 26 июля совместном заявлении министерства внутренних дел и министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание значительное увеличение в последние дни случаев заражения COVID-19 в нескольких префектурах и провинциях, исходя из выводов ежедневного мониторинга и периодической оценки эпидемиологической ситуации в стране, в рамках усиления мер борьбы с распространением пандемии было принято решение запретить с 27 июля поездки в города Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес, а также выезды из них", - отмечается в документе.

В то же время МВД и Минздрав пояснили, что указанный запрет не коснется "лиц, которым необходима неотложная медицинская помощь, и лиц, работающих в государственном и частном секторах, которым работодатель выдаст командировочные документы, а местные власти - специальное разрешение на поездки".

Кроме того, запрет на въезды и выезды из восьми городов не распространится на перевозки товаров и наиболее важных продуктов, которые будут осуществляться в обычных условиях для обеспечения повседневных потребностей граждан.

МВД и Минздрав отметили, что "запрет введен в связи с несоблюдением большинством граждан профилактических мер, включая социальную дистанцию, ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств, несмотря на их наличие в больших количествах на рынке, что привело к распространению инфекции и росту подтвержденных случаев заражения".

"Перед лицом сложившейся ситуации, органы государственной власти призывают граждан строго соблюдать эти меры под угрозой жестких наказаний в соответствии с законом", - отмечается в совместном коммюнике двух министерств.

Рост числа заражений

Согласно официальным данным, общее число заразившихся новым коронавирусом в Марокко к вечеру 26 июля превысило 20 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 313 человек, выздоровели более 16,4 тыс.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет менее 2%. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи, Фес-Мекнес, Рабат-Сале-Кенитра.

Минздрав в июле фиксирует значительный рост суточных показателей заражения. В субботу министр здравоохранения Марокко Халед Айт Талеб заявил, что власти "в любой момент могут вновь ввести ограничительные меры" после того, как в июне - июне в три этапа были осуществлены смягчения режима строгих предписаний.