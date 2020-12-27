Китай с 1 марта вносит допинг в список уголовно наказуемых преступлений

Власти Китая с 1 марта следующего года приравняют использование веществ природного и синтетического происхождения с целью улучшения спортивных результатов к уголовно наказуемому преступлению. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно новым поправкам в законодательство, всем уличенным в допинге будет грозить штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Наказание распространяется и на тех, кто предлагает атлетам запрещенные стимулирующие препараты.

Против лиц, которые принуждают спортсменов употреблять такие вещества, правительство КНР планирует применить более серьезные меры.

В последние годы китайское руководство активизировало общественное движение против допинга. В 2004 году Госсовет КНР объявил о вступлении в силу на территории страны первых юридических правил, предписывающих отказ от применения в спорте стимулирующих препаратов. В январе текущего года в связи с этим были обнародованы рекомендации Верховного народного суда Китая, касающиеся регламентации мер, нацеленных на ликвидацию нарушений в соответствующей сфере.