На Мозамбик надвигается тропический циклон "Чалан"

Тропический циклон "Чалан" обрушится на восточное побережье Мозамбика сегодня в районе города Бейра и, как ожидается, затронет более 4 млн человек. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении к жителям страны президент республики Филипе Ньюси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Воздействие "Чалана", включая шквалистые ветры и возможные наводнения, рискуют ощутить на себе более 4 млн мозамбикцев, - цитирует главу государства газета O País. - Тем, кто проживает в зонах риска, лучше временно уехать из них, чтобы избежать повторения событий, которые сопровождали весной 2019 года циклон "Идай".

Циклон "Идай", обрушившийся на Мозамбик, привел к гибели более 630 человек, нанес материальный ущерб, измеряемый миллиардами долларов. Сейчас сформировавшийся 24 декабря к востоку от острова Мадагаскар циклон "Чалан" повторяет его траекторию. Скорость ветра в эпицентре "Чалана" достигает 25 м/с.

Президент отметил, что службы по чрезвычайным ситуациям сейчас самым внимательным образом следят за движением циклона. "В случае необходимости будут проводиться спасательные операции", - отметил он. В середине дня в воскресенье глава государства посетил в столице Мапуту центр управления национального оперативного комитета по чрезвычайным ситуациям, где провел подробные консультации.