Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу

Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным офисом избирательных процессов (ЦИК) южноамериканской республики по результатам обработки 100% протоколов второго тура голосования.

Подсчитано при этом пока около 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%). Более 25% обладающих правом голоса граждан (6,3 млн) не явились на избирательные участки.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.