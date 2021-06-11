Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу
Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным офисом избирательных процессов (ЦИК) южноамериканской республики по результатам обработки 100% протоколов второго тура голосования.
Подсчитано при этом пока около 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%). Более 25% обладающих правом голоса граждан (6,3 млн) не явились на избирательные участки.
Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.
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