80 человек эвакуировали в Новой Зеландии из-за угрозы химатаки

Более 80 жителей города Левин в Новой Зеландии пришлось эвакуировать из домов из-за угрозы взрыва и химической атаки, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что в одном из домов города забаррикадировался преступник, угрожающий взорвать химикаты. Правоохранители приняли решение об эвакуации жителей ближайших районов.

"Сотрудники полиции пытаются урегулировать ситуацию, однако нашим приоритетом остается безопасность всех участников инцидента", - отметила инспектор полиции Сара Стюарт.

Там уточнили, что переговоры со злоумышленником продолжаются.

Еще 40 жителей предупредили о возможной срочной эвакуации. Район инцидента оцеплен полицией.