ООН призвала продлить соглашение об экспорте украинского зерна

ООН призывает стороны соглашения о создании морского коридора для вывоза зерна из портов Украины продлить срок его действия, заявил в пятницу представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Все стороны должны приложить максимальные усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и полной реализации двух соглашений, в том числе к скорейшему устранению сохраняющихся преград на пути экспорта российского зерна и удобрений", - говорится в распространенном заявлении Дюжаррика.

Он отметил, что существует "настоятельная" необходимость "внести вклад в продовольственную безопасность во всем мире и смягчить страдания, которые этот глобальный кризис стоимости жизни причиняет миллиардам людей".