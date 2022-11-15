Шесть авиакомпаний заплатят $622 млн американским пассажирам за отмену рейсов

Министерство транспорта США заявило в понедельник, что шесть авиакомпаний согласились вернуть деньги пассажирам, чьи рейсы были отменены или значительно изменены, а также заплатить штрафы. Как сообщило во вторник агентство Reuters, общая сумма выплат пассажирам составит $622 млн, а штрафов - $7,25 млн, передает Trend со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, американская авиакомпания Frontier Airlines выплатит $222 млн компенсаций пассажирам и $2,2 млн штрафа, а индийская Air India - $121,5 млн возмещения и $1,4 млн штрафа. Компенсацию в размере $126,5 млн и штраф суммой $1,1 млн заплатит португальская авиакомпания Tap Portugal. Израильская El Al выплатит $61,9 млн компенсаций и $900 тыс. штрафа. Колумбийская Avianca выплатит пассажирам $76,8 млн, мексиканская Aeromexico - $13,6 млн, а суммы их штрафов составят $750 тыс. и $900 тыс. соответственно.

Как сообщает агентство Reuters, в 2022 году управление по защите прав потребителей Минтранса США наложило на авиакомпании штрафы на рекордную общую сумму $8,1 млн.