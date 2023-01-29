В результате стрельбы в баре в Мексике погибли семь человек

В мексиканском городе Херес-де-Гарсия-Салинас группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар, в результате чего скончались семь человек, еще шесть пострадали.
Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", информация об этом появилась в Facebook-аккаунте городской администрации.
В сообщении отмечается, что региональная прокуратура начала расследование массового убийства. Дополнительные сведения о деле пока не приводятся.
Мэр города Хосе Умберто Саласар Контрерас выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
"Власти Хереса глубоко скорбят в связи со случившимися событиями", - заключается в сообщении.