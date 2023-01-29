Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В результате стрельбы в баре в Мексике погибли семь человек

Другие страны Материалы 29 января 2023 08:18 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в баре в Мексике погибли семь человек

Читайте Trend в

В мексиканском городе Херес-де-Гарсия-Салинас группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар, в результате чего скончались семь человек, еще шесть пострадали.

Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", информация об этом появилась в Facebook-аккаунте городской администрации.

В сообщении отмечается, что региональная прокуратура начала расследование массового убийства. Дополнительные сведения о деле пока не приводятся.

Мэр города Хосе Умберто Саласар Контрерас выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

"Власти Хереса глубоко скорбят в связи со случившимися событиями", - заключается в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости