Япония эвакуирует своих граждан из Судана

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал подготовить и направить самолет сил самообороны в Джибути для эвакуации японских граждан из Судана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телекомпания NHK.

Ожидается, что самолет сил самообороны вылетит в Джибути на этих выходных.

По данным японских властей, в Судане находится порядка 60 граждан Японии.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Во вторник, на пятый день столкновений известно о гибели не менее 270 человек, еще более 2,6 тысяч получили ранения.

В столице Судана Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум.