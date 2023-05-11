Главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят мировую экономику

Заседание министров финансов и глав центробанков (ЦБ) Группы семи (G7) начинается в четверг в японском городе Ниигата. Оно продлится три дня, по итогам планируется принять совместное заявление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встречу приглашены министры финансов и председатели ЦБ Бразилии, Индии, Индонезии, Сингапура, Союза Коморских Островов, а также представители международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

В первый день стороны обсудят поддержку Украины, меры по стимулированию инвестиций и привлечению кредитов от государственных финансовых учреждений для восстановления украинской экономики. Ожидается, что по видеосвязи к этой части встречи присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко. Помимо этого, в повестке будут стоять вопросы, связанные с антироссийскими санкциями, включая методы борьбы с их обходом.

Темами для обсуждения также станут финансовая нестабильность в мире, банкротство финансовых учреждений на Западе и риск дефолта по федеральному долгу США из-за разногласий между американской администрацией и республиканцами в Конгрессе по вопросу о повышении потолка госдолга.

"Мировая экономика находится в сложной ситуации, но мы хотим укрепить международное сотрудничество для преодоления трудностей", - заявил на пресс-конференции в преддверии заседания глава японского Минфина Сюнъити Судзуки.

12 мая в центре внимания рабочих сессий будут вопросы, связанные с цепочками поставок и снижением зависимости от Китая, долговые проблемы развивающихся стран, финансовые вызовы в эпоху развития цифровых технологий и социальных сетей, а также вопросы экономической безопасности. В заключительный день состоится совместная встреча с министрами здравоохранения стран G7. Вместе они обсудят вопросы предоставления финансовой поддержки странам со средним и низким уровнями дохода для закупки вакцин и других ресурсов на случай возникновения новых пандемий в будущем по аналогии с COVID-19.

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени японская сторона провела несколько министерских встреч "семерки", в том числе глав МИД и министров цифровизации и технологий. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.