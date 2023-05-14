FT: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ

Страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Financial TimesFinancial Times, ссылаясь на проект заявления лидеров G7.

По ее данным, решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году. Санкции могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода "Дружба", снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, уточняет газета.

Согласно проекту заявления, G7 и Евросоюз намерены продолжать сокращение использования российских энергоносителей, "включая предотвращение повторного открытия ранее закрытых маршрутов", по крайней мере, до развязки конфликта в Украине. Один из чиновников сообщил изданию, что санкции необходимы, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем". Уточняется, что запрет будет носить в основном символический характер и вряд ли немедленно повлияет на поставки газа, однако "подчеркнет решимость Брюсселя сделать постоянным быстрый и болезненный уход от десятилетий зависимости от российских энергоносителей".