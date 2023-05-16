В Веллингтоне в результате пожара в общежитии погибли не менее 10 человек

Не менее 10 человек стали жертвами пожара в общежитии в Веллингтоне во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщили в полиции страны, еще несколько числятся пропавшими без вести.

По данным правоохранителей, из горящего здания пожарным удалось спасти 52 человека, не менее 10 человек погибли. "Пока мы не получим доступ в здание и не сверим количество жильцов, невозможно точно определить, сколько людей погибло или числится пропавшими без вести. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы как можно скорее выяснить это", - указали в полиции, отметив, что на этом этапе расследования обстоятельств произошедшего рано говорить о причинах возгорания.

Сообщается, что в результате пожара пострадали не менее 24 человек. Большая часть из них получили медицинскую помощь на месте, а четверо были госпитализированы в отделение неотложной помощи больницы Веллингтона. Трое остаются стабильном состоянии в общем отделении, а четвертый позднее был переведен в реанимацию.

Пожар в общежитии, расположенном недалеко от центра Веллингтона, начался около 01:00 по местному времени (17:00 15 мая). По тревоге были подняты более 20 пожарных расчетов. Потушить огонь удалось к утру. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, в проведении которых задействованы аварийные службы города.

Отмечается, что здание общежития не было оборудовано системой пожаротушения. Однако проверка его противопожарного состояния, проведенная в начале года, не выявила никаких нарушений. Всего в здании было 92 номера.