На саммите РФ, Ирана и Турции согласуют подходы к урегулированию в Сирии

16 марта 2018 15:37 (UTC+04:00)

На саммите лидеров РФ, Ирана и Турции 4 апреля будут согласованы дополнительные подходы к урегулированию ситуации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы договорились, что 4 апреля в Турции будет проведен саммит президентов России, Ирана и Турции, на котором будут согласованы новые, дополнительные подходы по продвижению в жизнь тех принципов урегулирования, которые были одобрены в Совбезе ООН и поддержаны астанинским процессом", — заявил Лавров журналистам на брифинге по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Турции.

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