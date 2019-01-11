Главы МИД России и Японии обсудят тему мирного договора

11 января 2019 13:17 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу подтвердила проведение 14 января в Москве переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно по проблематике мирного договора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами, - информировала дипломат. - Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств двух стран".

По словам Захаровой, в ходе переговоров министры также обсудят практические аспекты развития двусторонних связей и актуальные вопросы глобальной повестки дня.
На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что южные острова Курильской гряды, которые в Японии называют "северными территориями", после окончания войны "находятся под оккупацией", и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей будто бы сохранялись за Токио.

Ранее в Токио также заявили о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии". В этой связи 9 января в МИД РФ был вызван посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему заявили, что данные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров двух стран.

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