Россия привезла на север Сирии дополнительных военных и технику

1 ноября 2019 06:11 (UTC+04:00)

Около 300 российских военнослужащих и 20 новых бронеавтомобилей дополнительно доставили на север Сирии, где военная полиция ВС РФ совместно с турецкой стороной патрулирует пограничные районы, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. Как говорят военные, резервы для ежедневной работы есть.

Военная полиция РФ продолжает отрабатывать маршруты совместных патрулирований. На пункте встречи совместного патруля РФ и Турции механизм действий такой: один бронеавтомобиль "Тигр" подъезжает к воротам и встречает турецкую колонну. Вместе они возвращаются на дорогу и начинают движение по маршруту.

Пункт пропуска находится фактически в чистом поле, поэтому должна быть учтена каждая мелочь. Пашня заброшена: боевые действия велись здесь совсем недавно. На пути к турецкой границе есть только одна колея, и ездить нужно именно по этому маршруту. Не исключено, что окрестные поля заминированы.

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