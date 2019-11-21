Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью

21 ноября 2019 13:10 (UTC+04:00)

Российская "дочка" Apple обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой аннулировать патент на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", выданный в 2013 году изобретателю Арташесу Икономову, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заявление ООО "Эппл Рус" поступило в СИП 8 ноября, предварительные слушания назначены на 2 декабря. "Дочка" Apple требует признать недействительным решение Роспатента от 9 августа этого года, в котором ведомство отказалось признать патент Икономова на полезную модель недействительным.

Согласно описанию патента, устройство Икономова позволяет в экстренных случаях соединять пользователя со службой спасения или другими абонентам, если отсутствует или не работает СИМ-карта либо на счету недостаточно средств. При этом телефон может отправить либо CMC с заранее составленным текстом, прикрепив к сообщению точные координаты, либо письмо на электронную почту.

В своем возражении, направленном в Роспатент, Apple заявила, что устройство российского изобретателя не соответствует критерию "новизна". В частности, компания сослалась на три американских патента, опубликованных в 2012 году, которые по своим характеристикам напоминают "Мобильный телефон с экстренной связью" Икономова.

Однако Роспатент расценил возражения "Эппл Рус" необоснованными, отметив, что в каждом из указанных американских патентов отсутствуют предложенные Икономовым технологии.

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