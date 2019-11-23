Лавров и глава МИД Китая провели переговоры на полях G20

23 ноября 2019 07:25 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерской встречи G20 в японской Нагое, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьёзным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".

Китайский министр, в свою очередь, заявил о "высокой динамике сотрудничества во всех сферах".

"Нам надо должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне", - подчеркнул Ван И.

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