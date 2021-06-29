В России предложили провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса

Налоговая реформа требуется для развития и "обеления" субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Об этом говорится в спецдокладе "МСП/Постковид. Время для системных решений", который подготовили бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодного доклада Титова.

"Как показали проведенные во время подготовки спецдоклада опросы, более 70% предпринимателей считают главной проблемой несбалансированность налоговой системы. Для исправления такой ситуации предлагается стабилизировать разрывы, ввести прогрессивную ставку в зависимости от выручки предприятия. Вторая проблема: с ростом рабочих мест предприниматель платит больше налогов в расчете на человека. Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом рабочих мест", - сказала ТАСС Татулова.

Авторы доклада предложили "особое внимание уделить стимулированию переходов из микро- в малый и из малого в средний бизнес". Так, на первом этапе снизить страховые взносы до 15% на весь объем фонда заработной платы МСП, а не только на ту часть зарплат, которая превышает МРОТ. Помимо этого, в ближайшее время дать право применять упрощенную систему налогообложения (УСН) всем субъектам МСП, независимо от годового оборота (сейчас верхняя планка составляет 200 млн рублей в год). Кроме того, расширить перечень принимаемых расходов на УСН, а для патентной системы налогообложения - увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек.

На следующем этапе в спецдокладе предлагается "установить для всех МСП и самозанятых единый налоговый режим и до конца 2022 года перейти к дифференцированной системе установления ставок этого налогового режима - в зависимости от размера, вида деятельности, региона и других факторов".

Переход индивидуальных предпринимателей в организационную форму ООО предложено "стимулировать при помощи отмены налога на дивиденды для ООО в категории МСП, созданных одним учредителем или членами одной семьи". А переход МСП на общую систему налогообложения (ОСНО) - "поддерживать переходным периодом с отменой налога на прибыль на три года с дальнейшим постепенным его увеличением". Авторы спецдоклада считают, что "в рамках существующей системы у малого бизнеса нет мотивации для перерастания в средний: с ростом бизнеса его прибыльность, наоборот, снижается, а риски повышаются".