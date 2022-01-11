В жилом доме в Южно-Сахалинске произошел взрыв, есть погибший
В жилом доме в Южно-Сахалинске взорвался бытовой газ. Один человек погиб.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает телеграм-канал правительства региона.
Из пятиэтажки эвакуируют всех жителей. Число пострадавших не уточняется.
Местные власти сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь, спасатели и полицейские. О случившемся уже оповещен мэр города Сергей Надсадин.
По информации очевидцев, взрыв произошел на первом этаже дома. В результате в поврежденной квартире выбило дверь и окна.
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