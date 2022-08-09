Путин и президент Израиля обсудили двустороннее сотрудничество и агентство "Сохнут"

Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили в телефонном разговоре сотрудничество двух стран, в том числе в гуманитарной сфере. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России", - говорится в сообщении.

Также они обсудили ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"). "Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", - говорится в сообщении.

21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. "Сохнут" - международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.