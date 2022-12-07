В России за сутки выявили 6 935 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 935, летальных исходов из-за ковида - на 58. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 561 случай заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 635 764 и 392 400 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 794 против 6 690 днем ранее, до 21 037 111.

За сутки в России госпитализировали 1 556 заболевших против 1 471 днем ранее (рост на 5,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 35 регионах, увеличилось в 39, в 11 ситуация не изменилась.