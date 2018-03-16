Министерская встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане

16 марта 2018 09:56 (UTC+04:00)

Министерская встреча России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по урегулированию кризиса в Сирии началась в Астане в пятницу, передает РИА Новости.

В преддверии встречи МИД РФ заявил, что участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, рассмотрят ситуацию "на земле", а также успехи и трудности процесса деэскалации. Кроме того, министры наметят дальнейшие совместные действия.

Как ранее заявил Лавров, на встрече также будет обсуждаться реализация договорённостей, достигнутых на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. По итогам встречи страны-гаранты сформулируют рекомендации для Дамаска и сирийской оппозиции. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, на встрече министров в пятницу будут обсуждаться все аспекты сирийского вопроса, в том числе ситуация в Восточной Гуте.

Накануне в Астане прошли экспертные консультации трех стран, а также заседание совместной рабочей группы и рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Министерская встреча в Астане проходит без участия сирийских сторон. Ожидается, что по итогам встречи Лавров, Зариф и Чавушоглу примут совместное заявление, в котором, в том числе, будут названы даты нового, девятого раунда переговоров на астанинской площадке между правительством и оппозицией. Предположительно, он не пройдёт до саммита лидеров, который намечен на 4 апреля. Как сообщил РИА Новости источник, предварительно новый раунд может пройти в середине мая.

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