В Турции в день муниципальных выборов запрещен еще ряд мероприятий

БАКУ /Trend/ - В день муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта, запрещается до 18:00 по местному времени проведение свадебных мероприятий. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Турции (YSK).
Также в день муниципальных выборов запрещена до 21:00 по местному времени продажа алкогольных напитков.
«В день проведения муниципальных выборов на теле- и радиоканалах запрещено делать какие- либо прогнозы об их результатах», - говорится в сообщении YSK.
Отметим, что, как сообщалось ранее, YSK запретил использование флага страны и религиозных символов во время предвыборной кампании на муниципальных выборах 2019 года.
Кроме того, запрещено использование электронной рассылки и смс-сообщений в целях пропаганды какой-либо политической партии или кандидата.
Также запрещена раздача политическими партиями или кандидатами любого рода подарков и продуктов питания в целях саморекламы.
Напомним, что муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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