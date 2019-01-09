В Турции в день муниципальных выборов запрещен еще ряд мероприятий

БАКУ /Trend/ - В день муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта, запрещается до 18:00 по местному времени проведение свадебных мероприятий. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Турции (YSK).

Также в день муниципальных выборов запрещена до 21:00 по местному времени продажа алкогольных напитков.

«В день проведения муниципальных выборов на теле- и радиоканалах запрещено делать какие- либо прогнозы об их результатах», - говорится в сообщении YSK.

Отметим, что, как сообщалось ранее, YSK запретил использование флага страны и религиозных символов во время предвыборной кампании на муниципальных выборах 2019 года.

Кроме того, запрещено использование электронной рассылки и смс-сообщений в целях пропаганды какой-либо политической партии или кандидата.

Также запрещена раздача политическими партиями или кандидатами любого рода подарков и продуктов питания в целях саморекламы.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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