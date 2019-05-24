На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - На севере Ирака, в ходе проводимых ВС Турции операций против террористической организации РПК, погиб турецкий военнослужащий, пишет в пятницу Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении министерство отмечается, что военнослужащий погиб в операции, проводимой в иракском районе Афашин.

Согласно сообщению, операции против террористов РПК на севере Ирака продолжаются успешно.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.