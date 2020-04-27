В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 95 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 95 человек, общее число жертв заболевания достигло 2 900.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 112 261, за прошедшие 24 часа 2 131 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 4 651 человек, общее число выздоровевших достигло 33 791.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Абузара Халафова
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает оказание помощи остающимся в Минске гражданам Азербайджана
Благодарственные письма Президенту: Ваши решительные шаги – наглядный пример Вашей любви, заботы о народе
Разработанные Центробанком Азербайджана льготы будут способствовать оздоровлению страхового рынка - Азер Алиев
Джейхун Байрамов: Перед правительством будет поднят вопрос о возможности студентов, не завершивших обучение, окончить его позже
Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность
Прошел брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров (ФОТО)
Крупный молочный комбинат Азербайджана огласил сумму реализованной продукции за три месяца 2020 года
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 23, скончался один человек - Оперативный штаб
Крупный перерабатывающий завод Азербайджана огласил сумму реализованной продукции с начала 2020 года
Филармония перечислила денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи (ФОТО)
Афет Гасанова: Принятые в Азербайджане меры помогут стремительному восстановлению экономики после пандемии
В Азербайджане реализация проекта «Виртуальная школа» продолжится и после возобновления учебы – минобразования
Минобразования Азербайджана: Своевременно подтвердившие свои заявки учителя смогут сменить место работы
Вагит Алекперов: Рынок нефти будет восстанавливаться в течение 2020 года и первой половины 2021 года (ВИДЕО)