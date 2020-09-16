В Турции испытали летающий автомобиль

В Турции успешно прошел стартовый испытательный полет первого отечественного летающего автомобиля, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Автомобиль создан инженерами компании Baykar и получил название CEZERİ.

CEZERİ впервые был представлен в рамках Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле в 2019 году.