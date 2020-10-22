Запрет на импорт турецких товаров в Армению никак не повлияет на экономику Турции

БАКУ /Trend/ - Введение в Армении временного запрета на импорт турецких товаров никак не повлияет на экономику Турции. Об этом в четверг Trend сказали в правительстве Турции.

В правительстве подчеркнули, что экспорт товаров из Турции через Грузию в Армению не составляет даже одного процента из общего объема турецкого экспорта, и считать, что бойкотирование турецких товаров в Армении хоть как то скажется на экономике Турции – абсудрно и смешно.

Отметим, что 21 октября 2020 года, правительством Армении было принято решение о введении временного запрета на импорт продукции из Турции. Решение вступает в силу 31 декабря.