В Турции заявили об успешном испытании противокорабельной ракеты Atmaca
Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.
«Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоту», - написал турецкий лидер.
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