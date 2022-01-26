Продлено закрытие аэропорта Стамбула
БАКУ /Trend/ - Закрытие аэропорта Стамбула продлено до 11:00 местного времени (12:00 по бакинскому времени) среды.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации Турции в Twitter.
"Опубликован NOTAM (уведомление - ред.) о продолжении закрытия взлетно-посадочных полос 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L и 16R/34L аэропорта Стамбул до 11:00 26 января 2022 года (местное время)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна взлетно-посадочная полоса (18/36) открыта и принимаются только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ
Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана
Все рейсы AZAL по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку перенесены на первую половину завтрашнего дня
Среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели - Орхан Мамедов
Новый автомобильный мост между Ираном и Азербайджаном будет построен до конца года - Шахин Мустафаев
Президент Ильхам Алиев: Убежден, что в ближайшем будущем иранские компании приступят к активной работе на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции - замминистра
Иран внесет вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана - Рустам Гасеми