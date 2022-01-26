Продлено закрытие аэропорта Стамбула

БАКУ /Trend/ - Закрытие аэропорта Стамбула продлено до 11:00 местного времени (12:00 по бакинскому времени) среды.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации Турции в Twitter.

"Опубликован NOTAM (уведомление - ред.) о продолжении закрытия взлетно-посадочных полос 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L и 16R/34L аэропорта Стамбул до 11:00 26 января 2022 года (местное время)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна взлетно-посадочная полоса (18/36) открыта и принимаются только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы.