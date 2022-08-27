Анатолия навсегда останется родиной тюрок - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в пятницу Национальный парк Малазгирта в восточной провинции Муш, где проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 951-й годовщине исторической победы армии турок-сельджуков над византийской армией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Выступая перед собравшимися, Эрдоган привлек внимание к исторической значимости победы при Малазгирте и выразил уверенность в том, что Анатолия навсегда останется родиной тюрок.

Глава государства напомнил, что в последующие после победы турок-сельджуков годы, в различных районах Анатолии были созданы бекства, ставшие основой будущего Османского государства.

«Победа при Малазгирте стала залогом будущих ярких побед турецкого народа. Мы никогда не забудем о победе армии султана Алпарслана. Мы никогда не забудем и не позволим забыть о победе 1071 года при Малазгирте. Эта доблестная страница истории будет жить в наших умах и сердцах», - сказал Эрдоган.

Политик заявил, что современная Турция – наследие предков, как никогда развита, и в силах отстоять интересы каждого своего гражданина.

«Происки сил, нацеленных на раздробление и разрушение Турции, будут решительно пресечены. Наш ответ будет сокрушительным», - заверил Эрдоган.