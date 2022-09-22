Обмен пленными - важный шаг на пути к миру в Украине - Эрдоган

Цена конфликта в Украине для народов России и Украины, региона и мира в целом налицо. Никто не должен искать пути усугубления ситуации и расширения масштабов ущерба происходящего. Об этом в беседе с журналистами в «Турецком доме» в Нью-Йорке заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги поездки в США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Турция сохраняет надежду в вопросе выхода из ситуации в Украине.

Наглядным примером тому, по словам турецкого лидера, является последний обмен пленными. «По итогам обсуждений с Путиным и Зеленским состоялся обмен 200 военнопленными. Соглашение, достигнутое при посредничестве Турции, на мой взгляд, является важным шагом на пути к прекращению войны. Для нас это событие является серьезным источником надежды на мир», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит усилия в направлении прекращения кровопролития в Украине.

Он поблагодарил лидеров России и Украины, а также всех, кто приложил усилия к организации обмена пленных.

Эрдоган отметил, что дипломатические рычаги всегда оставались приоритетом политики официальной Анкары, и так будет впредь. «Мы основываемся на букве международного права, выступаем с принципиальных позиций. Роль мирового посредника и лидирующие позиции в мировой дипломатии вынуждают нас использовать большую инициативу. Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность», - сказал глава государства.