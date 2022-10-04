Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган и Пашинян обсудят нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Турция Материалы 4 октября 2022 11:12 (UTC +04:00)
Эрдоган и Пашинян обсудят нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает во вторник газета Sabah.

На переговорах планируется обсудить нормализацию отношений между Турцией и Арменией. В частности, как ожидается, Эрдоган предложит Пашиняну проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран. Кроме того, турецкий лидер выступит с предложениями по снижению напряженности в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.

Лента

Лента новостей

Читать все новости