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Береговая охрана Турции спасла около 70 нелегальных мигрантов

Турция Материалы 19 октября 2022 05:38 (UTC +04:00)
Береговая охрана Турции спасла около 70 нелегальных мигрантов

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В северо-западной турецкой провинции Балыкесир спасены 67 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает командование Сил береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Три резиновые лодки с мигрантами были выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции в нарушение норм международного гуманитарного права.

Согласно сообщению, искатели убежища были спасены у побережья района Айвалык.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в региональное управление по делам миграции.

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