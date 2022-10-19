Береговая охрана Турции спасла около 70 нелегальных мигрантов

В северо-западной турецкой провинции Балыкесир спасены 67 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает командование Сил береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Три резиновые лодки с мигрантами были выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции в нарушение норм международного гуманитарного права.

Согласно сообщению, искатели убежища были спасены у побережья района Айвалык.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в региональное управление по делам миграции.