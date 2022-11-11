Аэропорт Стамбула - лидер Европы по количеству авиарейсов

Из Стамбульского аэропорта в период с 3 по 9 ноября 2022 года выполнено наибольшее количество рейсов в Европе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса в отчетный период выполнено в среднем 1232 рейса в сутки.

Таким образом, «Стамбульский аэропорт» обошел по количеству выполненных за неделю рейсов лондонский аэропорт Хитроу - 1157 рейсов за сутки, и парижский аэропорт Шарль де Голль – 1147 рейсов за сутки.

В то же время авиакомпания Türk Hava Yolları заняла второе место в Европе по числу совершенных рейсов - в среднем 1248 за сутки.