Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает ожидать от Швеции, которая подала заявку на вступление в НАТО, практического выполнения обязательств в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Trend.

Гюлер, подчеркнул, что для Турции важно, чтобы обязательства Швеции выполнялись конкретными практическими шагами, а не только законодательными изменениями.

Он отметил, что законы без практического выполнения не имеют смысла.

Относительно перспектив одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО Гюлер напомнил, что соответствующий протокол был подписан президентом и направлен в парламент Турции, который и примет окончательное решение. Предположительных сроков рассмотрения документа в парламенте он не назвал.