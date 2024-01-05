Сроки голосования в парламенте Турции по вступлению Швеции в НАТО неизвестны

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель Партии справедливости и развития Турции, Омер Челик, заявил, что пока нет конкретной информации о сроках рассмотрения протокола о вступлении Швеции в НАТО на генассамблее турецкого парламента, передает Trend.

Он отметил, что Швеция приняла определенные меры в сфере антитеррора, и на уровне парламентской комиссии по международным делам это было признано достаточным. Однако окончательное решение о рассмотрении данного вопроса принимается Верховным советом парламента, и точные сроки пока не определены.

Что касается проблемы получения Турцией истребителей F-16 от США, Челик отметил, что это остается важным аспектом, который влияет на отношения Турции с НАТО.