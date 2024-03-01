Франция является самым активным сторонником терроризма – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Францию страной, которая наиболее активно поддерживает терроризм.

Как передает Trend, выступая на предвыборном митинге правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинции Айдын, Президенту Турции обратил внимание на провокационную деятельность террористических организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В этой связи он отметил деятельность французской компании Lafarge, крупного производителя строительных материалов.

"Цемент, производимый компанией Lafarge в этом регионе, в конечном итоге использовался для создания убежищ для террористов. К сожалению, Франция стала самым активным сторонником терроризма. Получил ли она то, что хотела? Нет!", - сказал Эрдоган.

По его словам, сеть убежищ, созданная террористами на севере Сирии с использованием продукции французской компании, не смогла помочь им противостоять нападению турецкой армии. "Мы уничтожили все убежища, созданные при поддержке Lafarge на севере Сирии", - добавил Эрдоган. Он заявил, что масштаб угроз в адрес страны возрастает на фоне усиления Турции, увеличения темпов промышленного производства и развития оборонной промышленности.