Главный победитель выборов - это демократия – Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Выборы в местные органы власти в Турции стали проявлением турецкой демократии в ходе своего выступления в штабе правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Как передает Trend, об это сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам выборов в органы местного самоуправления.

"Независимо от итогов, победителем этих выборов будет, прежде всего, наша демократия и воля нашего народа. Победителями избирательного марафона стали не только кандидаты, но и вся Турция — все 85 миллионов граждан страны, независимо от их политических убеждений", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган выразил благодарность организаторам выборов за проведение четкой работы, а также призвал всех избирателей, которые приняли участие в выборах, и выразил им свою благодарность за их участие и выбор.

Напомним, 31 марта в Турции прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование длилось с 8:00 до 17:00 по местному времени.