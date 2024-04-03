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В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП - пострадали 16 человек

Турция Материалы 3 апреля 2024 12:35 (UTC +04:00)
В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП - пострадали 16 человек

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - В Турции служебный автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим военных, в результате чего пострадали 16 человек, 5 из которых военные.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место происшествия было привлечено большое количество медицинского персонала, полиции и спасателей.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

В связи с инцидентом начато расследование.

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