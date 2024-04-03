В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП - пострадали 16 человек

БАКУ /Trend/ - В Турции служебный автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим военных, в результате чего пострадали 16 человек, 5 из которых военные.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
На место происшествия было привлечено большое количество медицинского персонала, полиции и спасателей.
Пострадавшие были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
В связи с инцидентом начато расследование.
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