Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке превысило 20 человек

2 января 2018 22:54 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс превысило 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter пожарного департамента города. Ранее сообщалось о 12 раненых.

"Сотрудники департамента продолжают работать на месте инцидента. В настоящее время среди пострадавших 22 гражданских лица и один пожарный. Все они получили не угрожающие жизни травмы", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

О причинах пожара в заявлении не сообщается.

В конце декабря в Бронксе произошел пожар, унесший жизни 12 человек. Власти Нью-Йорка заявили, что возгорание устроил ребенок, игравший с кухонной плитой на первом этаже здания.

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