В Калифорнии число жертв оползней достигло 17 человек

11 января 2018 04:46 (UTC+04:00)

Число погибших в результате ливневых дождей и оползней в Калифорнии увеличилось до 17 человек, заявил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"Мы с сожалением сообщаем, что число погибших в настоящее время увеличилось до 17 человек – останки еще двух жертв были извлечены сегодня", — заявил шериф в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBС.

Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести. В результате непогоды было уничтожено около 100 жилых домов.

Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

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