Трамп и Си Цзиньпин обсудили урегулирование ситуации с КНДР

16 января 2018 20:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили северокорейский кризис и способы его урегулирования, сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил по телефону с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, чтобы обсудить недавние события на Корейском полуострове. Президент Трамп и президент Си Цзиньпин поприветсвовали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он может изменить деструктивное поведение Северной Кореи", - отмечается в сообщении.

"Президент Трамп взял на себя обязательство продолжить поддерживать возглавляемую Соединенными Штатами глобальную кампанию усиленного (дипломатического) давления, чтобы заставить Северную Корею согласиться на денуклеаризацию", - добавляется в сообщении.

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