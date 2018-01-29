США готовы стать для Британии "великим торговым партнером" после Brexit - Трамп

29 января 2018 03:32 (UTC+04:00)

После Brexit США станут для Британии "великим торговым партнером". Об этом сказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода Британии из ЕС в марте 2019 года – ред.),.. но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнером", — сказал он.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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